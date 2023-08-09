Ярошик: «Для нас сегодня очень важна победа»

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Сочи».

- Сегодня в составе появился молодой вратарь. Это вынужденная какая-то замена, чтобы дать отдохнуть основным вратарям? Либо он заслужил?

- Не только дали отдохнуть, он сам заслужил на сборах, которые провел хорошо и тоже хорошо себя показал. Последний матч дубля, который мы смотрели, он также хорошо стоял. Почему не дать такому молодому талантливому игроку показать себя в такой большой игре?

- Наверное, все-таки сегодня надо побеждать?

- Согласны с вами, для нас сегодня очень важна победа, так что надеюсь, игроки, которые сегодня выйдут в старте, покажут, что сегодня хотят побеждать.

- Говорили уже в команде по поводу красных карточек? Просили ребят быть спокойнее?

- Конечно, мы должны играть вдесятером, если хотим добиться какого-то результата. Это все понимают, но последний случай с красной карточкой была неудачная игра нашего футболиста, так что там не было ничего специального. Это нас убило, мы сами теряем из-за этого очки и место в таблице. Я думаю, все понимают, что никто специально не получает. Это футбол.