«Динамо» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

В Кубке России по футболу встречаются «Динамо» и «Красно».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Динамо Москва - Краснодар
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Протокол игры
|(1:0) Фомин Даниил31'
|(2:0) 36'
Лещук Игорь•Бессмертный Станислав•Сазонов Саба•Фернандес Роберто•Скопинцев Дмитрий•Фомин Даниил•Гагнидзе Лука•Грулёв Вячеслав•Лесовой Даниил•Макаров Денис•Гладышев Ярослав
Агкацев Станислав• 30'Эктов Александр•Кайо Панталеао•Арутюнян Георгий•Волков Сергей Александрович•Ахметов Ильзат•Баньяц Михайло•Кривцов Никита•Сулейманов Магомед-Шапи•Кобнан Мозес•Кевин
09 августа. Стадион "ВТБ Арена".
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