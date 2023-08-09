«Крылья Советов» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В Кубке России по футболу встречаются «Крылья Советов» и «Зенит».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Крылья Советов - Зенит
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Протокол игры
|50'Сергеев Иван II (0:1)
Ломаев Иван•Бейл Гленн46' (Салтыков Никита (46') •Солдатенков Александр•Барач Матео•Рассказов Николай•Иванисеня Дмитрий•Витюгов Максим•Шитов Владислав•Рахманович Амер•Гарре Бенхамин46' (Горшков Юрий (46') •Карпицкий Егор
Васютин Александр•Дуглас Сантос•Алип Нуралы•Эракович Страхинья•Караваев Вячеслав•Васильев Дмитрий•Сутормин Алексей•Круговой Данил•Фернандес Марио•Сергеев Иван II•Мантуан Густаво
09 августа. Стадион "Самара Арена" (Самара).
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