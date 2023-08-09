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«Крылья Советов» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

09 Августа 2023 • 18:00 Комментировать (2)
Крылья Советов
0:1
Зенит
1 3.80 X 3.80 2 1.95
2-й тайм

В Кубке России по футболу встречаются «Крылья Советов» и «Зенит».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Крылья Советов0:1Зенит
 50'Сергеев Иван II (0:1)
Ломаев ИванБейл Гленн 46' (Салтыков Никита ( 46') Солдатенков АлександрБарач МатеоРассказов НиколайИванисеня ДмитрийВитюгов МаксимШитов ВладиславРахманович АмерГарре Бенхамин 46' (Горшков Юрий ( 46') Карпицкий Егор
Запасные: Ежов РоманБобёр ИванФролов Евгений ВадимовичОвсянников БогданЛысов АлексейБабкин СергейГапонов ИльяЕвгеньев РоманХубулов ВладимирКостанца Фернандо
Васютин АлександрДуглас СантосАлип НуралыЭракович СтрахиньяКараваев ВячеславВасильев ДмитрийСутормин АлексейКруговой ДанилФернандес МариоСергеев Иван IIМантуан Густаво
Запасные: Клаудиньо РодригесЕрохин АлександрКоваленко АлександрКассьерра МатеоРенан РобертБакаев ЗелимханКержаков МихаилКейрос ДуАдамов Денис
09 августа. Стадион "Самара Арена" (Самара).
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЗЕНИТ
Комментарии (2)
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TEREX
09 Августа 2023 в 19:39
фтарой састаф тожа нулёвый у Зенита..))
ингерман
09 Августа 2023 в 18:39
ай уперед златозубыя да культур-мультур сталишныя!
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