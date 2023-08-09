ЦСКА - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В Кубке России по футболу встречаются ЦСКА и «Факел».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча ЦСКА Москва - Факел
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Протокол игры
|15'Максимов Максим (0:1)
Тороп Владислав•Мойзес Моура•Набабкин Кирилл•Виллиан Роша•Рядно Михаил•Арбузов Ярослав46' (Гайч Адольфо (46') •Ермаков Никита46' (Чалов Фёдор (46') •Гаич Милан II•Мендес Виктор•Зделар Саша•Заболотный Антон46' (Мухин Максим (46')
Гудиев Виталий•Брызгалов Сергей36' (Мендель Андрей (36') •Суслов Кирилл•Черов Василий•Багамаев Абдула•Квеквескири Ираклий•Магаль Руслан•Мастерной Владислав•Долгов Александр•Ивахнов Матвей• 47'Максимов Максим
09 августа. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).
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