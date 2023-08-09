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ЦСКА - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

09 Августа 2023 • 18:00 Комментировать (3)
ЦСКА Москва
0:1
Факел
2-й тайм

В Кубке России по футболу встречаются ЦСКА и «Факел».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
ЦСКА Москва0:1Факел
 15'Максимов Максим (0:1)
Тороп ВладиславМойзес МоураНабабкин КириллВиллиан РошаРядно МихаилАрбузов Ярослав 46' (Гайч Адольфо ( 46') Ермаков Никита 46' (Чалов Фёдор ( 46') Гаич Милан IIМендес ВикторЗделар СашаЗаболотный Антон 46' (Мухин Максим ( 46')
Запасные: Акинфеев ИгорьФайзуллаев АббосбекЛукин МатвейШайхутдинов ВладимирНосков ЕгорКисляк МатвейОбляков ИванКучаев КонстантинГлебов Кирилл
Гудиев ВиталийБрызгалов Сергей 36' (Мендель Андрей ( 36') Суслов КириллЧеров ВасилийБагамаев АбдулаКвеквескири ИраклийМагаль РусланМастерной ВладиславДолгов АлександрИвахнов Матвей  47'Максимов Максим
Запасные: Доровских ВячеславЯкимов ВячеславАппаев ХызырАльшин ИльнурМарков ЕвгенийИвлев АндрейМоцпан НикитаБеленов АлександрБожин Сергей
09 августа. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).
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Евро-Футбол.Ру,
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ЦСКА МОСКВА ФАКЕЛ
Комментарии (3)
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TEREX
09 Августа 2023 в 19:40
ай да факиль..)) ай да свечка..))харашо гарит..цыску патпалил..))
Южный201
09 Августа 2023 в 19:24
Если Заеболотного выпустят и на 2 тайм,то все пипец,ЦСКА проиграет...
ингерман
09 Августа 2023 в 18:40
ай факеры пора аттянуць сисек.. А-ха-ха-ха! )))
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