«Оренбург» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Кубке России по футболу встречаются «Оренбург» и «Сочи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Оренбург - Сочи
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Протокол игры
Ходанович Андрей•Адамов Арсен•Башич Иван•Гогличидзе Лео•Хотулёв Данила•Перес Матиас•Флорентин Сесар Габриэль•Муро Томас•Мансилья Брайан Эсекиэль•Марин Джимми•Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
Гойло Никита•Алвес Марсело•Маргасов Тимофей•Медведев Юрий•Мещанинов Артём•Юрганов Игорь•Бурмистров Никита•Шипунов Тимофей•Дерюгин Александр•Батырев Амир•Игнатьев Иван
09 августа.
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