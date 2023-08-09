Гришин считает, что ЦСКА одолеет «Факел»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался перед матчем между «армейцами» и «Факелом».

«Неизвестно, какие составы будут у ЦСКА и «Факела», потому что команды делают упор на чемпионат. ЦСКА — фаворит. Мне кажется, «армейцы» обыграют «Факел», — приводит слова Гришина «Чемпионат».

Эксперт признался, что его впечатлила крупная победа ЦСКА над «Локомотивом» (4:1), отметив, что «армейцы» сейчас находятся на правильном пути.

Матч второго тура Кубка России ЦСКА – «Факел» пройдет сегодня, 9 августа. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 18:30 по мск. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.