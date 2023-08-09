​Петржела: «Крылья Советов» - не соперник для «Зенита»

Властимил Петржела, который в своё время тренировал «Зенит», дал комментарий по поводу кубкового матча между «Крыльями Советов» и питерцами.

«Крылья Советов» будут принимать «Зенит» в среду вечером в рамках второго тура группового этапа Кубка России.

«Полностью уверен в победе «Зенита» сегодня. «Крылья Советов» - не соперник для петербуржцев! Разница в уровне слишком велика», - сказал Петржела, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Петржела добавил, что футболисты «Зенита», на его взгляд, будут настроены реабилитироваться перед фанатами. На выходных, как известно, команда Сергея Семака проиграла на своём поле «Динамо» в третьем туре Премьер-лиги.

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