Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

​Петржела: «Крылья Советов» - не соперник для «Зенита»

09 Августа 2023 • 14:31 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
1 3.80 X 3.80 2 1.95
Через 2 ч. 38 мин.

Властимил Петржела, который в своё время тренировал «Зенит», дал комментарий по поводу кубкового матча между «Крыльями Советов» и питерцами. 

«Крылья Советов» будут принимать «Зенит» в среду вечером в рамках второго тура группового этапа Кубка России.

«Полностью уверен в победе «Зенита» сегодня. «Крылья Советов» - не соперник для петербуржцев! Разница в уровне слишком велика», - сказал Петржела, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Петржела добавил, что футболисты «Зенита», на его взгляд, будут настроены реабилитироваться перед фанатами. На выходных, как известно, команда Сергея Семака проиграла на своём поле «Динамо» в третьем туре Премьер-лиги.

Не пропустите текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» - «Зенит».

Оценить новость
- 4
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Властимил Петржела
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЗЕНИТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
09.08.23 в 16:15
Оренбург Оренбург
Сочи Сочи
2.45 3.75 2.80
Видео
09.08.23 в 18:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Факел Факел
1.59 4.50 5.60
Видео
09.08.23 в 18:30
Крылья Советов Крылья Советов
Зенит Зенит
4.60 4.30 1.72
Видео
09.08.23 в 20:45
Динамо Москва Динамо Москва
Краснодар Краснодар
2.32 3.90 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Августа
15:41 · Кубок России
Кузьмичёв — о матче с «Пари НН»: «Линия нападения «Спартака» сыграла здорово»
15:39 · Кубок России
«Оренбург» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:33 · Кубок России
Кузьмичёв считает, что Хлусевич и Дуарте стали виновниками пропущенных голов «Спартака» от «Пари НН»
15:04 · Кубок России
Гришин считает, что ЦСКА одолеет «Факел»
14:31 · Кубок России
​Петржела: «Крылья Советов» - не соперник для «Зенита»
13:41 · Кубок России
Мостовой - о матче «Спартак» - «Пари НН»: Когда счёт стал 3:1 вчера, я выключил его
13:40 · Кубок России
Ледяхов: «Промес в очередной раз подтвердил, что является лидером»
13:34 · Кубок России
Ледяхов оценил футбол в матче «Спартака» против «Пари НН»
13:27 · Кубок России
Балахнин дал оценку матчу «Спартак» - «Пари НН»
13:22 · Кубок России
Сёмин высказал мнение о матче «Спартак» - «Пари НН»
13:16 · Кубок России
Бышовец: «У «Крыльев Советов» есть возможность удивить» 1
12:59 · Кубок России
Тихонов назвал сумасшедшим игру «Спартак» - «Пари НН»
12:59 · Россия. Премьер-лига
Мантуан: «В прошлом сезоне Кассьерре не хватало везения»
12:41 · Россия. Премьер-лига
Колосков — о матче «Спартак» — «Пари НН»: «Эта игра — лучшая из всех после старта нового сезона»
12:32 · Кубок России
Классен оценил уровень новичка «Спартака» Рябчука
Все новости