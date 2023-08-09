Ледяхов: «Промес в очередной раз подтвердил, что является лидером»

Футбольный специалист Игорь Ледяхов высказался об игре нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в поединке второго тура группового этапа Кубка России против «Пари НН». Встреча завершилась волевой победой «красно-белых» со счетом 5:4.

«Промес в очередной раз подтвердил, что является лидером. После того, как Малком ушел из «Зенита», Промес по праву занимает первое место среди легионеров РПЛ», - цитирует Ледяхова «РБ Спорт».

В следующем матче «Спартак» сыграет против екатеринбургского «Урала». Встреча состоится в пятницу, 11 августа.

В нынешнем розыгрыше РПЛ Промес провел три поединка, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.