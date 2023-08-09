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Ледяхов оценил футбол в матче «Спартака» против «Пари НН»

09 Августа 2023 • 13:34 Комментировать

Тренер владикавказской «Алании» Игорь Ледяхов прокомментировал победу московского «Спартака» над «Пари НН» в Кубке России. Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась победой «народной команды» со счетом 5:4.

«Футбол получился на загляденье. Команды показали открытый футбол. Настоящая кубковая, непредсказуемая игра. На протяжении всех 90 минут матч держал в напряжении», - приводит слова специалиста издание «РБ Спорт».

Стоит отметить, что спартаковцы стартовали с пяти подряд побед в новом сезоне. Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут против «Урала» в Екатеринбурге. Встреча состоится в пятницу, 11 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Ледяхов Пари НН
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