Ледяхов оценил футбол в матче «Спартака» против «Пари НН»

Тренер владикавказской «Алании» Игорь Ледяхов прокомментировал победу московского «Спартака» над «Пари НН» в Кубке России. Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась победой «народной команды» со счетом 5:4.

«Футбол получился на загляденье. Команды показали открытый футбол. Настоящая кубковая, непредсказуемая игра. На протяжении всех 90 минут матч держал в напряжении», - приводит слова специалиста издание «РБ Спорт».

Стоит отметить, что спартаковцы стартовали с пяти подряд побед в новом сезоне. Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут против «Урала» в Екатеринбурге. Встреча состоится в пятницу, 11 августа.