Балахнин дал оценку матчу «Спартак» - «Пари НН»

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин высказался касательно поединка второго тура Кубка России, в котором встречались московский «Спартак» и «Пари НН». Матч завершился победой «красно-белых» со счетом 5:4.

«Зрелищная была игра! Динамичная! Все было в этом матче, тем он и интереснее! С точки зрения зрителя получился великолепный матч!» - цитирует специалиста Vprognoze.ru.

После двух проведенных туров «Спартак» занимает первое место в группе D, набрав шесть баллов.

Следующий матч «красно-белые» сыграют против екатеринбургского «Урала». Поединок состоится в пятницу, 11 августа.