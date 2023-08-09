Сёмин высказал мнение о матче «Спартак» - «Пари НН»

Экс-рулевой московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от вчерашнего кубкового матча между «Спартаком» и «Пари НН». Поединок состоялся на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился победой «красно-белых» со счетом 5:4.

«Удалось посмотреть матч. Он был интересным для зрителей. Команды не лучшим образом играли в обороне. Но когда вышли основные игроки «Спартака», уровень матча повысился», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

После двух туров Кубка России «Спартак» набрал шесть баллов и занимает первое место в группе D. Следующий поединок в турнире подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против столичного «Динамо» 29 августа.