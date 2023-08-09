Бышовец: «У «Крыльев Советов» есть возможность удивить»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка России между «Зенитом» и «Крыльями Советов».

По мнению Бышовца, в последних своих матчах самарская команда демонстрирует качественный футбол, поэтому ей по силам преподнести сюрприз в предстоящей игре против «Зенита», который испытывает определённые трудности с составом после ухода нескольких ведущих игроков.

«Зениту» нужно время, чтобы перестроиться. Тренерский штаб должен внести изменения в организацию игровой дисциплины. Поэтому сегодня у «Крыльев Советов» есть возможность удивить, как вчера это сделал «Пари НН», — цитирует Бышовца «Матч ТВ».

Матч «Крылья Советов» — «Зенит» состоится сегодня, 9 августа, в Самаре. Начало этой встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.