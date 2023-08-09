Тихонов назвал сумасшедшим игру «Спартак» - «Пари НН»

Экс-футболист сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о вчерашнем матче между московским «Спартаком» и «Пари НН» в Кубке страны. Встреча завершилась победой «красно-белых» со счетом 5:4.

«Для болельщиков матч отличный. «Красно-белые» напряглись, когда проигрывали. Были основные футболисты, которые решили задачу. Матч сумасшедший, отличный!» - передает слова эксперта издание «Спорт-Экспресс».

После двух туров спартаковцы занимают первое место в группе D. Следующий матч в Кубке России подопечные Гильермо Абаскаля проведут против столичного «Динамо». Дерби состоится 29 августа.