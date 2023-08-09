Классен оценил уровень новичка «Спартака» Рябчука

Футболист московского «Спартака» Леон Классен поделился мнением о дебютном поединке за команду молдавского защитника Олега Рябчука.

«В команде его хорошо приняли. Качественно подготовленный футболист, в Европе играл», - приводит слова легионера «Спорт-Экспресс».

Рябчук дебютировал за «Спартак» во втором тайме матча с «Пари НН», заменив как раз Классена. Встреча завершилась победой московского коллектива со счетом 5:4.

Защитник перешел в стан «красно-белых» из греческого «Олимпиакоса», заключив трехлетнее трудовое соглашение. Сумма сделки составила шесть миллионов евро.