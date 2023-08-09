Классен оценил уровень новичка «Спартака» Рябчука

Футболист московского «Спартака» Леон Классен поделился мнением о дебютном поединке за команду молдавского защитника Олега Рябчука.
«В команде его хорошо приняли. Качественно подготовленный футболист, в Европе играл», - приводит слова легионера «Спорт-Экспресс».
Рябчук дебютировал за «Спартак» во втором тайме матча с «Пари НН», заменив как раз Классена. Встреча завершилась победой московского коллектива со счетом 5:4.
Защитник перешел в стан «красно-белых» из греческого «Олимпиакоса», заключив трехлетнее трудовое соглашение. Сумма сделки составила шесть миллионов евро.
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