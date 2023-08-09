Лосев считает, что «Динамо» способно взять реванш у «Краснодара»

Бывший игрок «Динамо» Виктор Лосев поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка России, в котором «бело-голубые» примут на своём поле «Краснодар».

По мнению эксперта, динамовцы способны взять реванш у «Краснодара» за поражение в первом туре РПЛ (1:3). Лосев отметил, что игра «бело-голубых» в победном матче третьего тура против «Зенита» (3:2) внушила оптимизм.

«Команда в очередной раз ярко сыграла в атаке и, что важнее, наконец-то проявила характер и волю к победе. Проблем всё ещё хватает, прежде всего в обороне. Личке надо поработать над этим аспектом. Но первые плоды его работы уже видны», — приводит слова Лосева «Спорт-Экспресс».

Матч «Динамо» — «Краснодар» состоится сегодня, 9 августа. Начало — в 20:45 по московскому времени.