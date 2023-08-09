Генич охарактеризовал матч «Спартак» - «Пари НН»

Популярный футбольный комментатор Константин Генич, который работает на телеканале «Матч ТВ», поделился эмоциями после просмотра кубкового матча между московским «Спартаком» и «Пари НН».

«Безумный матч! Спасибо командам! Кайф!» - написал Константин в своем телеграм-канале.

Встреча состоялась на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась волевой победой «красно-белых» со счетом 5:4. Подопечные Гильермо Абаскаля выиграли пять матчей подряд на старте сезона-2023/2024.

Следующий поединок «народная команда» проведет против «Урала» в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги.