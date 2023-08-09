Классен прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН»

Игрок московского «Спартака» Леон Классен побеседовал с представителями СМИ после победы над «Пари НН» в поединке второго тура группового этапа Кубка России.

«Очень эмоциональная игра. Сначала выигрывали, потом проигрывали, потом снова выигрывали. Рад, что получилось забить. Хорошо, что по итогу выиграли», - приводит слова легионера издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счетом 5:4 в пользу московского коллектива.

Следующий матч «красно-белые» проведут против екатеринбургского «Урала» в рамках четвертого тура Премьер-лиги.