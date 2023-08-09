Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Пименов: «Шансы «Динамо» и «Краснодара» примерно равные»

09 Августа 2023 • 10:23 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
Через 8 ч. 35 мин.

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов поделился ожиданиями от кубкового матча, в котором «бело-голубые» примут на своём поле «Краснодар».

Напомним, ранее эти команды встречались друг с другом в матче первого тура РПЛ, который завершился уверенной победой «быков» со счётом 3:1. По мнению Пименова, шансы соперников в предстоящей игре равны.

«Пора «Динамо» брать реванш у «Краснодара». Шансы примерно равные. Козырь «Динамо» перед соперником — в скорости и в том, что после победы над «Зенитом» они находятся в отличном психологическом состоянии», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

Матч «Динамо» — «Краснодар» состоится сегодня, 9 августа, и начнётся он в 20:45 по московскому времени.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Руслан Пименов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА КРАСНОДАР
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
09.08.23 в 16:15
Оренбург Оренбург
Сочи Сочи
2.45 3.75 2.80
Видео
09.08.23 в 18:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Факел Факел
1.59 4.50 5.60
Видео
09.08.23 в 18:30
Крылья Советов Крылья Советов
Зенит Зенит
4.60 4.30 1.72
Видео
09.08.23 в 20:45
Динамо Москва Динамо Москва
Краснодар Краснодар
2.32 3.90 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Августа
11:54 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Пари НН» Александров — о матче со «Спартаком»: «В перерыве Юран сказал, чтобы мы успокоились»
11:12 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Я давно слежу за карьерой Чалова, это хороший футболист»
11:08 · Кубок России
Классен прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН»
10:57 · Россия. Премьер-лига
Гладилин считает, что «Спартак» пропустил четыре мяча от «Пари НН» из-за отсутствия Джикии и Литвинова 1
10:39 · Россия. Премьер-лига
Дерунец: «После победы над «Зенитом» мы увидим совершенно другое «Динамо»
10:23 · Кубок России
Пименов: «Шансы «Динамо» и «Краснодара» примерно равные»
10:11 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Думаю, Рябчук уже готов играть полный матч»
09:44 · Кубок России
Трошечкин одним словом описал матч «Спартак» - «Пари НН»
09:38 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ахмата» Быстров может перейти в турецкий клуб
09:19 · Россия. Премьер-лига
Дурасов: «У «Спартака» полный порядок с реализацией моментов: что ни удар, то забитый мяч»
08:28 · Кубок России
Мележиков отреагировал на победу «Спартака» со счётом 5:4
07:41 · Кубок России
Промес высказался о яркой победе «Спартака»
03:53 · Кубок России
Наумов: «Удручающее впечатление от игры с «Рубином»
08 Августа
23:58 · Кубок России
Хаджи: «В шоке и недоумении от обороны «Спартака»
23:56 · Кубок России
Абаскаль: «Было нарушение правил, да, мы забили гол, но ВАР вернул»
Все новости