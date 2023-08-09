Пименов: «Шансы «Динамо» и «Краснодара» примерно равные»

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов поделился ожиданиями от кубкового матча, в котором «бело-голубые» примут на своём поле «Краснодар».

Напомним, ранее эти команды встречались друг с другом в матче первого тура РПЛ, который завершился уверенной победой «быков» со счётом 3:1. По мнению Пименова, шансы соперников в предстоящей игре равны.

«Пора «Динамо» брать реванш у «Краснодара». Шансы примерно равные. Козырь «Динамо» перед соперником — в скорости и в том, что после победы над «Зенитом» они находятся в отличном психологическом состоянии», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

Матч «Динамо» — «Краснодар» состоится сегодня, 9 августа, и начнётся он в 20:45 по московскому времени.