Трошечкин одним словом описал матч «Спартак» - «Пари НН»

Хавбек «Пари НН» Александр Трошечкин поделился впечатления от поединка против столичного «Спартака» во втором туре группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу «красно-белых».

«Как можно описать матч? Шоу. Счёт 5:4 - болельщикам, наверное, понравилось. В обороне так играть нельзя ни нам, ни им», - приводит слова полузащитника издание «Чемпионат».

Следующий матч нижегородская команда проведет против грозненского «Ахмата» в рамках четвертого тура чемпионата России. Встреча состоится в понедельник, 14 августа.

По итогам трех туров «Пари НН» занимает 15-е место в таблице РПЛ.