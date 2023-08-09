Мележиков отреагировал на победу «Спартака» со счётом 5:4

Во втором туре группового этапа Кубка России московский «Спартак» на своем поле переиграл «Пари НН» со счетом 5:4. Своим мнением по этому поединку поделился экс-гендиректор «красно-белых» Евгений Мележиков.

«Было весело. «Нижний» начал играть агрессивнее после первого тайма. Но «Спартак» должен был побеждать с гораздо большим счетом. В какой-то момент команда расслабилась», - цитирует Мележикова издание «Спорт-Экспресс».

В следующем матче спартаковцы встретятся против «Урала» в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги. Поединок состоится на стадионе в Екатеринбурге в пятницу, 11 августа.