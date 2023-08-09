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Кубок России

Промес высказался о яркой победе «Спартака»

09 Августа 2023 • 07:41 Комментировать

Форвард московского «Спартака» Квинси Промес высказался о волевой победе над «Пари НН» в матче второго тура групповой стадии Кубка России. «Красно-белые» выиграли в результативной встрече со счетом 5:4.

«Я счастлив, что смог помочь команде победить», - оставил нидерландский футболист послание в своих социальных сетях.

После двух проведенных туров «народная команда» с шестью баллами лидирует в таблице группы D. Следующий поединок в Кубке страны подопечные Гильермо Абаскаля проведут на домашнем поле против столичного «Динамо». Встреча состоится 29 августа.

«Спартак» упал с 3:1 на 3:4, а потом вырулил на 5:4 – из-за кого? Ставим оценки за феноменальный матч Кубка России

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Квинси Промес
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