Наумов: «Удручающее впечатление от игры с «Рубином»

Московский «Локомотив» обыграл казанский «Рубин» в групповом этапе Фонбет Кубка России, но игра клуба очень не понравилась его бывшему президенту - Николаю Наумову. Он признался, что выступление железнодорожников произвело на него удручающее впечатление.

- Игра «Локомотива» оставила удручающее впечатление. Ни одного момента, ни одного удара по воротам за весь матч. Если бы не эта нелепая ошибка вратаря, то встреча бы и закончилась со счётом 0:0. Меня убили действия тех футболистов, которым дали шанс проявить себя, - цитирует слова Наумова vprognoze.ru.

Напомним, что «Локомотив» является рекордсменом России по количеству побед в Кубке - целых девять.