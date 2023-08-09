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Кубок России

Наумов: «Удручающее впечатление от игры с «Рубином»

09 Августа 2023 • 03:53 Комментировать
Рубин
0:1
Локомотив Москва
окончен

Московский «Локомотив» обыграл казанский «Рубин» в групповом этапе Фонбет Кубка России, но игра клуба очень не понравилась его бывшему президенту - Николаю Наумову. Он признался, что выступление железнодорожников произвело на него удручающее впечатление.

- Игра «Локомотива» оставила удручающее впечатление. Ни одного момента, ни одного удара по воротам за весь матч. Если бы не эта нелепая ошибка вратаря, то встреча бы и закончилась со счётом 0:0. Меня убили действия тех футболистов, которым дали шанс проявить себя, - цитирует слова Наумова vprognoze.ru.

Напомним, что «Локомотив» является рекордсменом России по количеству побед в Кубке - целых девять. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов
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