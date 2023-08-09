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Крылья Советов - Зенит: где смотреть прямую трансляцию онлайн

09 Августа 2023 • 02:15 Комментировать
Крылья Советов
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Зенит
1 3.80 X 3.80 2 1.95
Через 15 ч. 54 мин.

В среду «Крылья Советов» в Кубке сыграют против «Зенита». Самарцы стали открытием начального отрезка сезона, обыграв «Ахмат» с «Ростовом» и отобрав очки у «Динамо». Коллектив Сергея Семака, наоборот, дарит шанс соперникам, неудачно играя на старте. Питерцы не могут победить на протяжении двух матчей и имеют явные проблемы в игре после ухода лидеров.

Кто сегодня будет сильнее, узнаем после 18:30, телепоказ на «Матч ТВ». Бесплатную трансляцию матча смотрите на сайте Winline.  Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.

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Зенит Крылья Советов
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЗЕНИТ
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