Крылья Советов - Зенит: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В среду «Крылья Советов» в Кубке сыграют против «Зенита». Самарцы стали открытием начального отрезка сезона, обыграв «Ахмат» с «Ростовом» и отобрав очки у «Динамо». Коллектив Сергея Семака, наоборот, дарит шанс соперникам, неудачно играя на старте. Питерцы не могут победить на протяжении двух матчей и имеют явные проблемы в игре после ухода лидеров.

Кто сегодня будет сильнее, узнаем после 18:30, телепоказ на «Матч ТВ». Бесплатную трансляцию матча смотрите на сайте Winline. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.