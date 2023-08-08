Сарвели – победе над «Рубином»: «Это была тяжёлая игра»

Форвард столичного «Локомотива» Владислав Сарвели прокомментировал победу своего клуба над «Рубином» в рамках второго тура группового этапа Кубка России.

«Это была тяжелая игра, сложнее, чем наша первая в Кубке. Погода внесла корректировки, но мы выиграли, показали характер, и я этому очень рад. «Рубин» — хорошая команда, они атаковали, явных моментов не было», - цитирует Сарвели «Матч ТВ».

Напомним, благодаря дебютному голу Сарвели за московский клуб «железнодорожники» смогли увезти из Казани минимальную победу – 1:0.

«Рад, что вратарь ошибся и мы выиграли. Гол особенный, хочется забивать больше», - комментирует гол нападающий.