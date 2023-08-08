Галактионов: «Мы были более удачливы, чем «Рубин»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Как оцените игру своей команды?

- Неоднозначно. С точки зрения взаимодействий в первом тайме не все получалось, мягко говоря. Поэтому и замены сделали определенные, но замены Самошникова и Миранчука связаны с карточкой, потому что боялись, что любой неосторожный фол может привести к удалению, поэтому выпустили игроков более свежих на эту позицию. В принципе, территориальное преимущество постарались сразу забрать, плюс игроков средней линии сротировали, поменяли. Думаю, что инициатива и до забитого мяча, и после была за нами. Единственное, концовка, когда уже «Рубин» более активно начал наседать на наши ворот, слава богу, что все закончилось без конкретных эпизодов.

- Какая причина того, что сегодня не было опасных моментов ни у той, ни у другой команды?

- Я думаю, что очень душно и жарко. С другой стороны, очень вязкая игра. Самое главное, что очень много изменений в составе обеих команд, нити взаимодействий потеряны. Я думаю, что и одна, и вторая команда дали паузы своим игрокам. Кубок - тоже серьезная задача, но мы были более удачливы.

- Гильерме сегодня отметил Сарвели. А вы можете кого-то выделить из игроков, кто сегодня превзошел ваши ожидания?

- Что касается Влада, он действительно очень дисциплинировано и ответственно отработал в этом матче, но я бы все-таки акцентировал внимание на всей нашей команде. Во-первых, за долгое время мы на ноль сыграли. Мы ставили перед собой такую задачу, нам надо было убрать все ненужные моменты и эпизоды у наших ворот, и ляпы. Всей командой сыграли дисциплинированно, поэтому и похвалил всех игроков нашей команды.