Рахимов: «Занимаемся мазохизмом, потому что мы сами себя режем»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Очень тяжелая игра, как показалось, закрытая изнутри. Какой вы ее видели?

- Я видел, что мы вроде опять нормально играем, всё хорошо, но, к сожалению, опять допускаем одну ошибку, и нас за эту ошибку наказывают. Команде я сейчас сказал: «пока занимаемся мазохизмом, потому что мы сами себя режем». Сказать, что какой-то матч играли не очень хорошо, не могу. Потому что и сегодня выглядели очень неплохо, но! Мы не выиграем, а значит нужно все-таки перейти на все-таки немного другую игру. Я имею в виду игру с более такой максимальной самоотдачей, на битвы, где нужно биться, где после игры можно выходить и быть, наверное, в крови. По игре не могу никаких претензий предъявить. К сожалению, мы сами допускаем какие-то ошибки, за которые нас наказывают.

- Янович получил от вас, или голкиперу какие-то вещи нужно самому осознать?

- Я думаю, он сам осознает. Сейчас говорить ему об этом, я считаю, неправильно. Он понимает, что идя на выход, нужно попадать по мячу, но и другие игроки должны доигрывать эпизод. Поэтому видите, случился эпизод, что делать?

- Два матча в Кубке провели и оба проиграли. Это значит, что вы пока отставите Кубок на второй план?

- Нам в первую очередь нужно делать акцент на чемпионат, но мы никак не хотим делить, потому что все равно это официальный турнир, и мы хотим и в нем показывать игру. Но если мы сейчас берем оба матча, с «Ростовом» и сегодня, мы проигрываем оба по 0:1. Ни там, в Ростове, ни здесь мы не уступали, поэтому это, наверное, еще более обидно, но в то же время, в какой-то степени вселяет оптимизм.

- У вас в команде много вингеров, Бакаев и Безруков, и Кузнецов, часто не получают игровую практику, потому что у вас нет такой позиции в команде. Позиция фуллбека, как сегодня, это единственное, на что они могут претендовать?

- Посмотрим, надо просто использовать там, где от них будет польза, найти еще какие-то позиции, где они себя не могут проявить, это неправильно. Нужно искать позиции, где они могут себя проявить. Сегодня вышел Кузнецов, он сыграл неплохо на этой позиции. Посмотрим, как будет дальше.