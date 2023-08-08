Рахимов: «Занимаемся мазохизмом, потому что мы сами себя режем»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».
- Очень тяжелая игра, как показалось, закрытая изнутри. Какой вы ее видели?
- Я видел, что мы вроде опять нормально играем, всё хорошо, но, к сожалению, опять допускаем одну ошибку, и нас за эту ошибку наказывают. Команде я сейчас сказал: «пока занимаемся мазохизмом, потому что мы сами себя режем». Сказать, что какой-то матч играли не очень хорошо, не могу. Потому что и сегодня выглядели очень неплохо, но! Мы не выиграем, а значит нужно все-таки перейти на все-таки немного другую игру. Я имею в виду игру с более такой максимальной самоотдачей, на битвы, где нужно биться, где после игры можно выходить и быть, наверное, в крови. По игре не могу никаких претензий предъявить. К сожалению, мы сами допускаем какие-то ошибки, за которые нас наказывают.
- Янович получил от вас, или голкиперу какие-то вещи нужно самому осознать?
- Я думаю, он сам осознает. Сейчас говорить ему об этом, я считаю, неправильно. Он понимает, что идя на выход, нужно попадать по мячу, но и другие игроки должны доигрывать эпизод. Поэтому видите, случился эпизод, что делать?
- Два матча в Кубке провели и оба проиграли. Это значит, что вы пока отставите Кубок на второй план?
- Нам в первую очередь нужно делать акцент на чемпионат, но мы никак не хотим делить, потому что все равно это официальный турнир, и мы хотим и в нем показывать игру. Но если мы сейчас берем оба матча, с «Ростовом» и сегодня, мы проигрываем оба по 0:1. Ни там, в Ростове, ни здесь мы не уступали, поэтому это, наверное, еще более обидно, но в то же время, в какой-то степени вселяет оптимизм.
- У вас в команде много вингеров, Бакаев и Безруков, и Кузнецов, часто не получают игровую практику, потому что у вас нет такой позиции в команде. Позиция фуллбека, как сегодня, это единственное, на что они могут претендовать?
- Посмотрим, надо просто использовать там, где от них будет польза, найти еще какие-то позиции, где они себя не могут проявить, это неправильно. Нужно искать позиции, где они могут себя проявить. Сегодня вышел Кузнецов, он сыграл неплохо на этой позиции. Посмотрим, как будет дальше.
Бан пользователя