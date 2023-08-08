Самошников: «Приехал в Казань – будто во второй дом»

Защитник московского «Локомотива» Илья Самошников поделился своими впечатлениями от выезда в Казань, где его клуб оформил выездную победу над «Рубином» в Кубке России – 1:0.

«Приехал сюда, будто во второй дом. Настрой у нас был, как и на любую другую команду. Кардинально «Рубин» не поменялся с того сезона, появились новые игроки, но играет команда в тот же футбол», - цитирует Самошникова «Матч ТВ».

Напомним, что ещё в прошлом сезоне молодой россиянин был игроком казанского клуба. О том, как «Локомотиву» удалось обыграть «Рубин», читайте в нашем обзоре.