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Первый гол Сарвели и вторая победа в Кубке России: «Локомотив» вторым составом пересилил «Рубин» на выезде

08 Августа 2023 • 20:32 Комментировать (2)
Рубин
0:1
Локомотив Москва
окончен

Московскому «Локомотиву» во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России довелось играть на выезде с казанским «Рубином».

Протокол игры  
Рубин0:1Локомотив Москва
  64'Сарвели Владислав (0:1)
Янович НикитаКузнецов ДаниилАшурматов Рустам  85'Рыбус Мацей 46' (Грицаенко Алексей ( 46') Тесленко Егор  73'Вуячич Игор  45' 46' (Безруков Руслан ( 46') Иванов Олег 64' (Иву Угучукву ( 64') Ломовицкий АлександрРахмоналиев Умарали  48' 70' (Даку Мирлинд ( 70') Лисакович Виталий  29'Уридия Мераби 70' (Апшацев Марат ( 70')
Запасные: Костюков МихаилДюпин ЮрийБакаев ЗелимханИсмагилов АртёмРожков ИгорьЗотов АлександрКабутов Дмитрий
Гильерме дос СантосФассон ЛукасМорозов ЕвгенийНенахов МаксимСамошников Илья  17' 46' (Тикнизян Наир ( 46') Баринов Дмитрий  54'Куликов Даниил 56' (Карпукас Артём ( 56') Миранчук Антон  10' 46' (Глушенков Максим ( 46') Рыбчинский Дмитрий 64' (Марадишвили Константин ( 64') Сарвели ВладиславИзидор Вильсон 46' (Пиняев Сергей ( 46')
Запасные: Никишин КириллПогостнов ЕгорКузьмичёв ИванЛантратов ИльяЩетинин МихаилКонти ХерманХудяков Даниил
08 августа. Стадион "Ак Барс Арена" (Казань).

В первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» одержал в родных стенах непростую победу над «Уралом». «Железнодорожникам» тогда пришлось отыгрываться, и они справились с этой задачей, выиграли в основное время. Что касается «Рубина», то он на той стадии съездил в гости к «Ростову», где потерпел минимальное поражение.

Если рассматривать последние матчи команд в чемпионате России, то обе они проиграли со счётом 1:4. «Рубин» у себя дома не выдержал напора «Спартака», а «Локомотив» был смят на поле ЦСКА. За три тура в Премьер-лиге «железнодорожники» насобирали в свою копилку четыре очка, тогда как «рубиновые» – только два.

И те, и другие выставили на отчётный матч, скажем так, кубковые составы. У «Рубина» по сравнению с игрой против «Спартака» в основе остался только один футболист – Вуячич. У «Локомотива» перекочевали в старт на новый матч два игрока – Самошников и Баринов. Не поехал в Казань Дзюба – по словам Галактионова, Артём занимается своим здоровьем.

«Локомотив» с «Рубином», кстати, встречались в первом туре чемпионата России на «РЖД Арене». «Железнодорожники» в данной встрече дважды догоняли своего соперника по счёту, второй раз сравняли его в концовке с подачи экс-игрока «Рубина» Самошникова. Теперь он вышел в основном составе, а у казанцев с первых минут появились бывшие «путейцы» Рыбус и Лисакович.

«Рубин» решил забрать себе инициативу сразу, но с созданием впереди моментов у него дела обстояли не так просто. И пусть Гилерме ошибся в своей штрафной, Ашурматов не смог затем пробить по воротам. Так что первый настоящий голевой шанс в игре остался за «Локомотивом». На седьмой минуте состоялась низовая доставка с правого фланга в штрафную площадь хозяев, где Сарвели филигранно пробивал пяткой, мяч попал в Антона Миранчука и отскочил за лицевую линию.

Игроки линии атаки «Рубина» то и дело натыкались на оборонительные порядки соперника, которые не могли прорвать. Один пример: Лисакович подхватил мяч, протащил его по центру и покатил в штрафную площадь мимо упавшего Уридии. Перед наступлением перерыва дальней попыткой отметился Баринов – мяч пришёл по центру в руки Яновича. Но удары были редкостью в этом непривлекательном первом тайме.

После серии замен в перерыве дела пошли повеселее. Галактионов выпустил на поле Пиняева, Тикнизяна и Глушенкова. «Путейцы» заиграли поинтереснее и на 63-й минуте открыли счёт, воспользовавшись ошибкой Яновича на выходе. Не зря зарабатывали тот угловой москвичи. Глушенков навесил от правого флажка, вратарь «Рубина» не дотянулся до мяча рукой, и дальнюю штангу замкнул Сарвели, забив свой первый гол за «Локомотив» (0:1).

Замены Рахимова также несколько усилили игру казанцев, однако на полноценные моменты их не хватило. У «путейцев» Глушенков успел ещё поразить чужие ворота, выйдя один на один, но его гол был отменён из-за офсайда на тоненького. В конце компенсированного времени Ненахов получил травму и был увезён с поля на электрокаре.

Итог матча – вторая победа «Локомотива» и второе поражение «Рубина» на групповом этапе Кубка. Рашиду Рахимову снова не удалось обыграть в качестве тренера свою бывшую команду. И у «Рубина» ни одной победы уже в пяти матчах нового сезона.

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Кирилл Иванцов

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Локомотив Москва Рубин Кубок России Владислав Сарвели
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Комментарии (2)
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ингерман
08 Августа 2023 в 20:55
ай.. каким фтарым составом.. ..нулся что ле.. да и рубину нафег ентат не-да-турнир не нужон.. он за выжевание будец задачу решаць.. кхе-кхе.. )))
Дарт Уилфред
08 Августа 2023 в 20:55
Второй состав в первом тайме сам не играл и сопернику не давал, впрочем соперник занимался тем же самым. А вот когда во 2 тайме ходячих мертвецов обратно на скамейку убрали, игра и пошла
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