Дебютный гол Сарвели позволил «Локомотиву» повести в Казани

В эти минуты «Рубин» и «Локомотив» проводят кубковый матч. На протяжении полутора таймов соперники никак не могли размочить счет на табло, и наконец-то мяч оказался в сетке ворот. На 63-й минуте результативную атаку провела команда Михаила Галактионова. Голкипер казанцев Никита Янович допустил ошибку на выходе, не сумев толком выбить мяч подальше кулаком, и Владислав Сарвели головой в итоге переправил круглого в сетку ворот. Это дебютный гол полузащитника за «Локомотив». Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.