Балахнин — о результатах «Ростова»: «Рано говорить о провале»

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин высказался после поражения донского клуба от «Урала». Матч второго тура группового этапа Кубка России завершился со счетом 1:0 в пользу «шмелей».

«Говорить о каком-то провале после трех матчей без побед подряд рано. В Кубке России играет ближайший резерв. Если оценивать старт, то он средненький. Это связано с тем, что у команды нет усиления», — приводит слова Балахнина «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, в текущем сезоне «Ростову» будет сложнее, чем в прошлом, поэтому команде необходимо еще усиление.

За два тура Кубка России «Ростов» набрал три очка и на данный момент занимает третье место в турнирной таблице группы B. Следующим соперником команды Валерия Карпина в рамках Кубка страны станет «Локомотив» (30 августа).