Егорычев: «Могли забить «Ростову» и больше»

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев кратко прокомментировал матч его команды против «Ростова» (1:0). Уральцы и дончане, напомним, встречались друг с другом в Екатеринбурге в рамках второго тура группового этапа Кубка России.

«По содержанию игры можно сказать, что мы хорошо её контролировали, моменты у нас были. Мы могли и больше выжать, но не реализовали несколько моментов. Был качественный матч, хотелось забить ещё», - делится Егорычев с «Матч ТВ», поблагодарив пришедших на стадион болельщиков.

В следующем туре группового этапа «Урал» отправится в гости в Казань, где сыграет с местным «Рубином».