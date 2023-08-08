Юшин: «Я как в прошлом сезоне также начал забивать с Кубка, надеюсь, продолжу и в чемпионате так же»

Лучший игрок матча «Урал» - «Ростов» (1:0) Александр Юшин дал комментарий для «Матч ТВ».

- Поделитесь эмоциями после забитого мяча, после сегодняшней игры.

- Эмоции самые положительные. Я как в прошлом сезоне также начал с Кубка, надеюсь, продолжу и в чемпионате так же.

- Не могу не спросить. Вам удавалось создавать много моментов, но в завершающей стадии немного не хватало. Этот гол добавит уверенности?

- Надеюсь, добавит. Но над реализацией еще поработаем, как и до этого работали. Надеюсь, к нам все еще вернется.

- Расскажите про стандартное положение. Оно было наигранное? Как вы оказались в той точке, откуда нанесли удар по воротам?

- Илья молодец, вышел и хорошо подал в одну из точек, куда надо было. Соответственно, в первый раз мы исполняли штрафной, я бил и пробил не туда, к сожалению. Был и второй момент, мы там с Эмерсоном немножечко сымпровизировали, он заблокировал, постарался, а мяч прилетел в зону, я просто ногу подставил уже, соответственно, просто залетел мяч.

- Весьма необычное празднование было отрепетировано или на эмоциях?

- У меня нет наигранного какого-то, все на эмоциях, всё само по себе.