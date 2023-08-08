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Кубок России

Форвард «Урала» Юшин оценил свой забитый «Ростову» гол

08 Августа 2023 • 18:52 Комментировать
Рубин
0:1
Локомотив Москва
1 2.55 X 3.45 2 2.75
2-й тайм

Нападающий екатеринбургского «Урала» Александр Юшин прокомментировал победу «шмелей» в Кубке России над «Ростовом». Команды встречались в турнире в рамках второго тура группового этапа в Пути РПЛ, в итоге исход игры решил единственный гол в исполнении Юшина – 1:0.

«Надеюсь, что гол добавит мне уверенности, буду работать над реализацией. Как забил? Шла хорошая подача, я с Эмерсоном немного сымпровизировал, он заблокировал игрока «Ростова», мяч прилетел в зону и мне осталось только подставить ногу», - делится Юшин с «Матч ТВ».

Напомним, эта победа стала первой для «Урала» в текущем розыгрыше Кубка России. Ранее «шмели» гостили в Москве у «Локомотива» в рамках первого тура группового этапа, но уступили – 1:2.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Урал Александр Юшин
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