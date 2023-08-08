Карпин: «Я бы не сказал, что что-то прямо там не получилось»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после матча с «Уралом» (0:1).

- По горячим следам после игры что сегодня у «Ростова» не получилось?

- Я бы не сказал, что что-то прямо там не получилось. Да, равная игра, по мне. В конце были опасные выходы у соперника. Нам надо было отыгрываться, и мы не так надежно играли сзади. В общем по игре абсолютно, примерно равная игра.

- Вы много сделали замен. Почему не появились Ионов, Комличенко? Потому что от них обычно у «Ростова» исходит наибольшая опасность.

- Они готовятся к игре в чемпионате. У нас играли два центральных защитника. Один из дубля, второй - Денис Терентьев, который, по-моему, не играл центральным защитником в жизни. Также Сухомлинов не играл полгода. Дали время поиграть футболистам, у которых мало игровой практики.

- Лангович сегодня также появился после длительного перерыва. Как оцените его дебют?

- Набирает форму. По медицинским показаниям он только 45 минут мог сыграть. Была плановая замена, сыграл 45. Оценивать пока рано еще.