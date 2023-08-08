Ганчаренко: «Если не берёшь очков, тогда очень сложно дальше бороться»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий после матча с «Ростовом» (1:0).

- Все ли сегодня получилось у команды из запланированного?

- Сложно сказать, есть ли вообще такие игры, когда ты говоришь, что всё получилось. Всегда что-то получается у соперника лучше, что-то - у нас. Инициатива переходит от одной команды к другой. Понятно, что это кубковый матч, график сложный, и нам нужно было сделать какую-то ротацию. «Ростов» сделал еще больше. Домашний матч, было много болельщиков, которых хотелось порадовать. Они уже приходят нас смотреть. Поэтому хотелось для них сыграть. Рад, что мы одержали победу. Потому что в любом случае второй тур. Если не берешь очков, тогда очень сложно дальше бороться.

- Вот этот первый эпизод, когда вынужденная замена Артёма Мамина и появившийся на поле молодой Ишков, как перестроилась команда с его появлением?

- Да ничего, тот же функционал остался. Единственное, что мы поменяли позицию Бевеева, а так все так же осталось.