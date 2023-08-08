Григорий Иванов: «Отдадим должное «Ростову» - семь часов добирались на матч»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался после победы своего клуба над «Ростовом» (1:0) в рамках второго тура группового этапа Кубка России. Матч завершился в Екатеринбурге во вторник вечером.

«Хочу отдать должное «Ростову» за хороший футбол, семь часов добирались. Мы с ними всегда тяжело играем, нам повезло сегодня чуть больше. Напряженная кубковая игра, ребята немного устали, график у команды плотный», - цитирует Иванова «Матч ТВ».

Напомним, в первом туре уральцы уступили на выезде столичному «Локомотиву» - 1:2. В туре третьем подопечные Виктора Ганчаренко сыграют с «Рубином» в гостях, матч запланирован на 29 августа.