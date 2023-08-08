Рахимов: «1:4 от «Спартака» - конечно, это важный урок»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий перед матчем с «Локомотивом».

- Вы говорили много про психологический надлом команды во втором тайме матча со «Спартаком». Пара дней всего, конечно, но все же удалось поработать над психологией?

- Конечно, над этим работаешь и все время об этом говоришь. Конечно, это важный урок, из него нужно делать какие-то выводы. Я об этом говорил с командой. Прекрасно понимаю, что свежести может не хватать в этой игре, через два дня на третий. Поэтому и проведена достаточно обширная ротация.

- 1:4 обе команды проиграли в предыдущем туре. Настроение больше негативное или по-спортивному злое, чтобы быстрее реабилитироваться?

- Да настроение оно неприятное, потому что ты проигрываешь матч. Где-то так складывается, потому что нельзя сказать, что мы плохо играем или нас явно переигрывают, не могу. Если брать все игры, то мы выглядим достаточно хорошо в плане организации игры, в плане ведения игры. Но вот эти моменты, которые получается, надломили команду в последней игре, где мы пропустили в концовке, с тем же «Оренбургом», с «Локомотивом», они, конечно же, неприятно сказываются на настрое команды. Но я еще раз должен отдать должное команде. Я им говорю, что они показывают хороший нормальный футбол. Здесь просто нужно обратить внимание на детали и мелочи, которые часто решают судьбу многих матчей. Мелочей и деталей таких неважных в матчах просто не бывает.

- Справа мы рисуем Кузнецова или Ломовицкого?

- Рисуйте Кузнецова.

- Сегодня в заявке нет Джоэля Фамейе. В чем причина?

- Небольшое повреждение у Джоэля, поэтому ему дали паузу, так же как и нескольким игрокам другим еще.