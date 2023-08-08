Галактионов: «Очень надеемся, что Дзюба в ближайшее время приступит к работе с командой»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед матчем с «Рубином».

- Вопрос по составу. Он сильно поменялся по сравнению с предыдущей игрой. Это работа над ошибками, или все-таки банальная ротация, потому что много игр на старте?

- Я думаю, что это плановое изменение, потому что и в первом кубковом матче мы так же действовали, даем возможность проявлять себя другим игрокам, чтобы у них была игровая практика, игровой тонус. При этом перед нами стоит задача побеждать, ее никто не снимал. Поэтому нам надо показывать хорошее качество игры. Есть здоровая конкуренция, ребята конкурируют и соревнуются друг с другом.

- Сегодня нет Артёма Дзюбы, с утра вышла информация, что он даже не полетел из-за травмы. Насколько серьезное повреждение?

- Он сейчас занимается своим здоровьем. Мы очень надеемся, что он в ближайшее время приступит к работе с командой и поможет нам в матчах.

- Потеря Артёма Дзюбы насколько критичная? Можно ли его заменить точечно, или приходится под него менять всю тактику команды?

- Совершенно точно, что всю тактику - нет, потому что есть группа игроков, которая по характеру матча может показывать, что есть какая-то видоизмененность с точки зрения структуры игры. Но безусловно он ключевой игрок для нашей команды. То, что он не может нам сегодня помочь, это не очень хорошо.

- Вопрос про «Рубин». Так получилось, что вы встречались с командой в первом туре чемпионата, и играете сейчас. Можно ли заметить какие-то изменения с «Рубином» в первом туре?

- По структуре игры и взаимодействиям все то же самое. Понятно, что в сегодняшнем протоколе также есть очень много изменений, что характеризует кубковый характер матча. Тоже есть ротация и большие перемены в составе. Тем интереснее будет увидеть сравнительные характеристики.