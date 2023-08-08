«Ростов» делит с «Крыльями Советов» первое место по поражениям в Кубке России

«Ростов» во вторник вечером проиграл «Уралу» на выезде в рамках группового этапа Кубка России. Матч, прошедший во втором туре, завершился минимальной победой «шмелей» - 1:0.
Таким образом, ростовчане догнали самарские «Крылья Советов» по совокупному числу поражений в рамках Кубка России. Теперь у обоих клубов их набралось 33, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».Напомним, что свой первый матч в группе ростовчане выиграли – дома команда Валерия Карпина со счётом 1:0 обыграла казанский «Рубин». Через считаные минуты в рамках второго тура сразятся соперники уральцев и дончан в группе - «Рубин» и «Локомотив».
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