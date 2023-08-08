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Кубок России

Гол Юшина принёс «Уралу» победу над «Ростовом»

08 Августа 2023 • 18:14 Комментировать (1)
Урал
1:0
Ростов
окончен

«Урал» и «Ростов» выдали боевой матч, судьбу которого решил один гол. Ещё до перерыва Юшин оказался самым расторопным у ворот Песьякова и принёс своей команде первую победу в текущем розыгрыше Кубка России.

Протокол игры  
Урал1:0Ростов
(1:0) Юшин Александр41'  
Мамин АлексейЭмерсон РамосИталоМамин АртёмБевеев Мингиян  32'Сунгатулин ФанильЮшин АлександрЕгорычев Андрей 46' (Мишкич Даниэль ( 46') Каштанов Алексей 65' (Гильерме Шеттине ( 65') Кики 46' (Кулаков Денис ( 46') Железнов Юрий 76' (Дмитриев Игорь ( 76')
Запасные: Мосин ЕгорБуркин ДмитрийИшков ИльяАюпов ТимурБегич СильвиеПомазун Илья
Песьяков СергейЛангович Андрей 46' (Вахания Илья ( 46') Поярков НиколайСеменчук ДавидТерентьев Денис  78'Байрамян ХоренМиронов Андрей Сергеевич 61' (Глебов Данил ( 61') Сухомлинов Данила  37' 80' (Щетинин Кирилл ( 80') Уткин Даниил 61' (Комаров Иван ( 61') Голенков ЕгорМохеби Мохаммад 61' (Акбашев Роман ( 61')
Запасные: Прохин ДанилаМелёхин ВикторКомличенко НиколайТугарев РоманЦулая МихаилИонов АлексейЧернов Евгений
08 августа. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

В группе В Кубка России во втором туре «Урал» принимал «Ростов». В стартовых матчах квартета екатеринбуржцы проиграли «Локомотиву», в то время как команда с берегов Дона обыграла «Рубин». Таким образом, было понятно, что хозяевам с турнирной точки зрения победа была нужнее. Правда, «Ростову» надо было исправляться перед болельщиками за субботний разгром от «Крыльев Советов» 1:5.

Команды начали матч активно, стараясь атаковать поочередно. Уже в дебюте хозяева имели шанс открыть счёт. После навеса с фланга в штрафной «Ростова» случилась небольшая сутолока, мяч отскочил к Железнову, который сместился в центр и пробил, но получилось слабо, и Песьяков футбольный снаряд спокойно забрал. В ответ Лангович навесил справа в центр штрафной, откуда Мохеби головой бил в нижний угол, но в створ не попал.

Ещё в первом тайме «Урал» был вынужден делать замену. Капитан хозяев Артём Мамин не смог продолжить игру и уступил место на поле Илье Ишкову. Кстати, повязку получил Андрей Егорычев. После этой перестановки темп игры чуть спал, но минут через десять гости создали момент, чтобы открыть счёт. Песьяков сделал длинную передачу в направление Мохеби, который зацепился за мяч, убежал от Эмерсона и пробил с линии штрафной, но хозяева выручила штанга.

В конце тайма «Урал» прибавил, и это дало результат. Ишков с углового навесил, а после борьбы Эмерсона с Терентьевым мяч отскочил на угол вратарской, откуда Юшин в касание пробил в цель. «Ростов» попытался быстро прибавить, но до перерыва счёт уже не изменился.

Во втором тайме игра продолжилась на встречных курсах, хотя скорости не были самыми высокими, и моменты долго не возникали. Лишь в середине заключительной половины матча Юшин из-за пределов штрафной решился на дальний удар, и Песьяков не без труда вытащил мяч из нижнего угла.

Оба тренера активно делали перестановки, а команды пытались что-то создавать, но в целом игра шла без моментов что у тех, что у других ворот. При этом борьбы на поле и нарушений правил хватало. Из штрафных же гостям ничего выживать не удавалось. Акбашев то сам в стенку попал, то после навеса не смог подстроиться под мяч, а потом его успели накрыть.

В компенсированное время «Урал» мог забить второй и снять все вопросы о победителе. Ишков из центрального круга сделал пас налево на Дмитриева, который добежал до чужой штрафной и пробил в дальний угол, но Песьяков успел выйти из ворот и сократить дистанцию, что помогло голкиперу парировать удар. Тут же Ишков сам длинным ударом пытался забросить мяч за спину голкиперу гостей, но тот вновь ворота спас. Счёт же больше не поменялся.

Через три недели в следующем туре Кубка «Урал» отправится на выезд к «Рубину», а «Ростов» дома примет «Локомотив». Пока же на первый план выходит Премьер-лига. В ближайшем туре «Ростов» примет всё тот же «Рубин» дома, а «Урал» в родных стенах сразится со «Спартаком».

Роман Андреев

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