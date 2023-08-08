«Рубин» и «Локомотив» назвали составы на очный матч, Дзюба - вне заявки

Казанский «Рубин» и московский «Локомотив» озвучили свои составы на очный матч в рамках Кубка России. Он пройдёт в рамках второго тура группового этапа турнира и стартует в Казани в 18:30 по московскому времени.

«Рубин»: Янович, Рыбус, Тесленко, Ашурматов, Вуячич, Кузнецов, Иванов, Рахмоналиев, Ломовицкий, Уридия, Лисакович;

«Локомотив»: Гилерме, Фассон, Баринов, Сарвели, Изидор, Миранчук, Ненахов, Куликов, Самошников, Морозов, Рыбчинский.

Напомним, что казанцы стартовали в группе Кубка с минимального поражения на выезде от «Ростова». «Локомотив» дома обыграл «Урал» - 2:1.