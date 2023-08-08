Футболисты «Урала» забили первый гол во втором туре Кубка

Во вторник стартовал второй тур Кубка России по футболу. В матче «Урала» и «Ростова» был открыт счёт в конце первого тайма. На 41-й минуте хозяева поля провели результативную атаку. Обычно Александр Юшин исполняет стандарты, но на сей раз здорово сработал в завершении. После кросса Ильи Ишкова у левого угла вратарской Юшин был первым на мяче и в касание пробил в цель рикошетом от стойки.

1:0, «Урал» ведет и на эту минуту настигает лидирующих «Ростов» и «Локомотив».

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.