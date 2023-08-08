Непомнящий выделил фаворита матча «Рубин» - «Локомотив»

Известный тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего матча «Рубин» - «Локомотив».

«Локомотив» является фаворитом. Но это еще не значит, что «железнодорожники» обязательно выиграют. Потому что Кубок есть Кубок, а нынешний «Рубин» – это не подарок», — цитирует Непомнящего Vprognoze.

Встреча второго тура группового этапа Кубка России между «Рубином» и «Локомотивом» состоится сегодня, 8 августа. Начало игры запланировано на 18:30 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая пройдет на портале LiveResult.

Напомним, в прошлом туре Кубка России «железнодорожники» одержали победу над «Уралом» (2:1), а подопечные Рашида Рахимова не смогли набрать очки в поединке с «Ростовом» (0:1).