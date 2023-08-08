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Карпин: «Какие два состава - на землю спуститесь»

08 Августа 2023 • 16:07 Комментировать
Урал
0:0
Ростов
1-й тайм

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Уралом».

- Наверное, всех болельщиков вашей команды интересует, в каком состоянии находятся ваши игроки, которые получили болезненное поражение в предыдущей игре?

- В нормальном. Нет какого-то психологического давления или опустошения. А что? Проиграли игру - ну и проиграли.

- В стартовом составе всего две знакомые фамилии по сравнению с прошлым матчей. Это какая-то воспитательная стратегия?

- Можно сказать и воспитательная. У нас было так запланировано. В чемпионате играл один состав, на Кубок - другой. Он и выходит.

- У «Ростова» в этом сезоне есть все ресурсы, чтобы одновременно бороться и за победу в чемпионате и Кубке?

- У нас в одном, в Кубке или чемпионате ресурсов нет. Какие два?! На землю спуститесь.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
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УРАЛ РОСТОВ
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