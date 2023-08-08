Ганчаренко: «Если бы все были в строю, мы бы сделали большую ротацию»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ростовом».

- «Урал» неплохо стартовал в этом сезоне в РПЛ. Есть ли у команды ресурсы в виде глубины состава так же хорошо бороться и в Кубке? Потому что болельщики помнят, что ваша команда кубковая.

- На самом деле всегда хочется большего. Но мы не забываем, что большая группа находится в лазарете. Если бы все были в строю, мы бы сделали большую ротацию.

- По персоналиям. Алексей Мамин занимает сегодня пост номер один, вратаря. Каково его функциональное состояние, почему решили выбрать именно его на эту игру?

- Мы знаем, что кубковые матчи очень часто для вторых номеров вратарей. Мамин очень хорошо выглядит и тренируется, поэтому ему надо давать шанс, чтобы посмотреть его в боевых условиях.

- Итало впервые появляется в стартовом составе. Он уже набрал свои концидиции?

- По крайней мере то, что было в Оренбурге, он там достаточно хорошо выглядел.

- Не могу не спросить по поводу Артёма Мамина, у него игра с братом сегодня. Более того, он появляется на поле с капитанской повязкой. Как в команде принимали решение относительно этого звания на игру?

- Тут есть плановые замены. Исходя из этого принималось решение, что те игроки, которые могут 90 минут сыграть, игра покажет, но, может быть, всё по-другому повернется.