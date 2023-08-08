«Рубин» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Кубке России по футболу встречаются «Рубин» и «Локомотив».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Рубин - Локомотив Москва
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Протокол игры
Янович Никита•Кузнецов Даниил•Ашурматов Рустам•Рыбус Мацей•Тесленко Егор•Вуячич Игор•Иванов Олег•Ломовицкий Александр•Рахмоналиев Умарали•Лисакович Виталий•Уридия Мераби
Гильерме дос Сантос•Фассон Лукас•Морозов Евгений•Ненахов Максим•Самошников Илья•Баринов Дмитрий•Куликов Даниил•Миранчук Антон•Рыбчинский Дмитрий•Сарвели Владислав•Изидор Вильсон
08 августа.
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