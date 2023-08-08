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«Урал» и «Ростов» огласили стартовые составы на матч Кубка России

08 Августа 2023 • 15:17 Комментировать
Урал
0:0
Ростов
1-й тайм

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Ростова» на матч второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Команды выставили не самые оптимальные составы.

Стартовый состав «Урала»: Мамин, Афонсу, Эмерсон, Итало, Бевеев, Манин, Сунгатулин, Югорычев, Железнов, Каштанов.

Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Мохебби, Семенчук, Поярков, Лангович, Терентьев, Байрамян, Сухомлинов, Миронов, Уткин, Голенков.

Поединок начнётся в 16:15 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru

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