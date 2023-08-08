Чистяков пока не готов играть за «Зенит»

Футбольный агент Андрей Талаев, который представляет интересы защитник петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о будущем своего клиента. Игрок получил травму в матче второго тура чемпионата России против «Ростова» (1:1).

«Дмитрий не сможет принять участия в матче против «Крыльев». Он продолжает восстанавливаться после травмы, чувствует себя лучше. Нет четких сроков восстановления», - приводятся слова агента на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Матч групповой стадии Кубка России «Крылья Советов» - «Зенит» пройдет в среду, 9 августа, на стадионе в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.