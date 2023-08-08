Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Сенников: «Спартак» приложит все усилия, чтобы выигрывать в Кубке, где не требуется Fan ID» эксклюзив

08 Августа 2023 • 13:00 Комментировать

Экс-защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своими мыслями о предстоящем матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между столичным «Спартаком» и «Пари НН».

- В Кубке России не требуется Fan ID, поэтому много болельщиков придёт на этот матч, что будет для игроков «Спартака» очень важно. Всегда хочется выигрывать, когда заполнена твоя фан-зона. Спартаковцы постараются продолжить свою победную серию, они приложат для этого все усилия.

По «Пари НН», честно говоря, пока не видно, как они собираются забивать голы. Обороняются они хорошо, плотно, не рассыпается команда, но какой-то цельной игры в нападении у них нет. Периодически у нижегородцев возникают впереди моменты, но этого мало. Если «Спартак» сыграет организовано, «Пари НН» будет очень сложно ему забить.

Матч «Спартак» – «Пари НН» начнётся сегодня, 8 августа, в 20:45 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубок России Дмитрий Сенников Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.08.23 в 16:15
Урал Урал
Ростов Ростов
2.45 3.40 3.05
Видео
08.08.23 в 18:30
Рубин Рубин
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.75 3.45 2.65
Видео
08.08.23 в 20:45
Спартак Москва Спартак Москва
Пари НН Пари НН
1.59 4.40 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Августа
11:11 · Россия. Премьер-лига
Новосельцев считает, что «Краснодар» обретает стабильность
10:59 · Россия. Премьер-лига
Степашин: «Зенит» остаётся сильнейшей командой в чемпионате России»
10:41 · Кубок России
Чистяков пока не готов играть за «Зенит»
10:28 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий — о «Локомотиве»: «Нельзя с такой парой защитников, причём в разных сочетаниях»
09:56 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий рассказал, в чём «Спартак» имеет преимущество перед «Краснодаром»
09:35 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «Тюкавин делает свою работу, как киллер»
09:33 · Кубок России
Червиченко дал прогноз на матч «Спартак» - «Пари НН»
07 Августа
21:29 · Кубок России
Александр Мостовой: «Шансы «Спартака» на победу над «Пари НН» высочайшие»
20:25 · Кубок России
Дзюба не полетел на кубковый матч «Локомотива» в Казань
19:56 · Кубок России
Захарян может сыграть в кубковом матче против «Краснодара»
18:22 · Кубок России
Стало известно, сколько болельщиков ожидается на матче «Спартака» с «Пари НН»
14:19 · Кубок России
Агент не исключил, что Чистяков сможет сыграть с «Крыльями Советов»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Синицын: «Если «Краснодар» хочет бороться за чемпионство, то обойму нужно усиливать»
13:00 · Кубок России
Объявлены судьи на матчи «Спартака» и «Зенита» в Кубке России
12:06 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Я доволен, что «Зенит» теряет очки»
Все новости