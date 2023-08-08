Экс-защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своими мыслями о предстоящем матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между столичным «Спартаком» и «Пари НН».

- В Кубке России не требуется Fan ID, поэтому много болельщиков придёт на этот матч, что будет для игроков «Спартака» очень важно. Всегда хочется выигрывать, когда заполнена твоя фан-зона. Спартаковцы постараются продолжить свою победную серию, они приложат для этого все усилия.

По «Пари НН», честно говоря, пока не видно, как они собираются забивать голы. Обороняются они хорошо, плотно, не рассыпается команда, но какой-то цельной игры в нападении у них нет. Периодически у нижегородцев возникают впереди моменты, но этого мало. Если «Спартак» сыграет организовано, «Пари НН» будет очень сложно ему забить.

Матч «Спартак» – «Пари НН» начнётся сегодня, 8 августа, в 20:45 по московскому времени.