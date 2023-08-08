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Червиченко дал прогноз на матч «Спартак» - «Пари НН»

08 Августа 2023 • 09:33 Комментировать

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о предстоящем матче «красно-белых» против «Пари НН» в рамках второго тура групповой стадии Кубка России.

«Спартак» должен выигрывать - причем с крупным счетом. Кураж присутствует. Матч домашний, болельщики визжат от счастья. Все хорошо», - приводит слова Червиченко Sport24.

Встреча между «Спартаком» и «Пари НН» состоится во вторник, 8 августа. на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Пари НН
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